Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Milli maç arasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor severler haftanın fikstüründe bu hafta hangi takımların karşı karşıya geleceğini merak ediyorlar. Peki Haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman oynanacak, mücadele saat kaçta başlayacak?
Galatasaray Sivasspor karşılaşması ile Süper Lig'de 8. Hafta karşılaşmaları sahne alacak. Oynanan 7 karşılaşmada Sivasspor 7 karşılaşmada 12 puan toplayarak ligin 2. sırasında yer alıyor. Galatasaray 7 karşılaşmada topladığı 10 puan ile ligin 10. sırasında yer alıyor. Peki Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Sivasspor maçı 18 Ekim Cuma akşamı oynanacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Sakatlığı bulunan futbolculardan Falcao günü tedaviyle tamamlarken, Luyindama koşulara başladı, Lemina ise fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
İdmanda daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao, günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama, tedavisinin ardından koşulara başlarken, Mario Lemina fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Adem Büyük ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmanda futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.
İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye, izinli Hugo Vieira ve sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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