Galatasaray, Sivas'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Sivas'a geldi.
Sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar karşılarken, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular büyük ilgi gördü. Fatih Terim'e çiçek takdim edilirken, oyuncular da taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Oyuncular ve teknik heyet daha sonra otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru yola çıktı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
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