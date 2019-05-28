Galatasaray Sinan Bolat'ı gündeme aldı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yerli kaleci arayışlarında olan Galatasaray ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen Sinan Bolat'ın yeniden gündemde olduğu iddia edildi. Milli Takım forması giyen 30 yaşındaki Sinan Bolat'ın 2020 yılına kadar Belçika ekibi Antwerp ile sözleşmesi bulunuyor.
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