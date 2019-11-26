Galatasaray, Shaqiri ile görüşmelere başladı | Transfer Haberleri
Galatasaray'da yeni yıl planları erkenden yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Avrupa'da ve ligde zor günler geçiren Galatasaray şimdiden Ocak ayı transfer dönemini beklemeye başladı. Takımdaki sakatlarla beraber oynayan oyuncuların da performanslarının yetersiz kalması, sarı-kırmızılıları transfere yöneltecek gibi duruyor. Cimbom'da yeniden Shaqiri'nin ismi transfer listesinde geçmeye başladı. İşte detaylar...
Galatasaray'da bu sezon birçok pozisyonda oyuncu sakatlanırken özellikle hücum ve stoper bölgelerindeki sakatlar kritik önem arz ediyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre ise Galatasaray, Xherdan Shaqiri ile görüşmelere başladı.
Ancak sarı-kırmızılılar bir yandan Shaqiri ile görüşürken, diğer yandan savunmanın lideri Luyindama'nın sakatlığının ardından önceliği onun boşluğunun doldurulmasına ayıracak.
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