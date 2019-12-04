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Futbol
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04.12.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Galatasaray Shaqiri için resmi görüşmelere başladı

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Devre arasında kadroda çok önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray'da Xherdan Shaqiri sesleri yükseliyor...

İngiliz basını, Sarı- Kırmızılılar'ın Liverpool formasını giyen İsviçreli futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığını öne sürüyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haberde, geçirdiği ağır sakatlık sonrası Liverpool'da gözden düşen Shaqiri'nin kiralanması için Galatasaray yönetiminin İngilizler'le pazarlık halinde olduğu da vurgulandı.

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LİGDE 11 DAKİKA OYNAYABİLDİ

2023 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynayabildi. Shaqiri'nin ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.

2012'DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ!

G.Saray yine Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunun devre arasında Shaqiri'yi istemiş, hatta KAP'a bildirim yapmıştı. Ancak transferi bitiren Bayern olmuştu. Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Shaqiri, Terim'in gözdesi.

Galatasaray Shaqiri için resmi görüşmelere başladı

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