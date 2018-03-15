Galatasaray seyirci ortalamasını iki katına çıkardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriGalatasaray seyirci ortalamasını iki katına çıkardı
Futbol Galatasaray seyirci ortalamasını iki katına çıkardı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
15.03.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Galatasaray seyirci ortalamasını iki katına çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray seyirci ortalamasını iki katına çıkardı

Bu hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, son iki sezonun en çok izlenen maçı olarak ön plana çıkıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki son iki derbi maçında tribünlerde 90 bine yakın taraftar yer aldı. 2015-2016 sezonunda 45 bin 100 seyirci, geçtiğimiz sezon ise, 44 bin 501 kişi Kadıköy'deki 90 dakikayı takip etti.

İki ezeli rakip arasındaki saha içindeki rekabet, Passolig Kart Ligi ve seyirci ortalamasında da devam ediyor.

GALATASARAY SEYİRCİ ORTALAMASINI İKİ KATINA ÇIKARDI
Passolig verilerine göre Galatasaray, seyirci ortalamasını iki katına çıkardı. Geçtiğimiz sezon maçlarını ortalama 18 bin 865 taraftara oynayan sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk 25 haftasında 38 bin 885 seyirci ortalamasını yakaladı. Galatasaray, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın ortalamasını da 8 bin 439 taraftarla geçti. Galatasaray'ın bu sezon evinde oynadığı en kalabalık maç ise 49 bin 971 kişinin izlediği ligin dokuzuncu haftasındaki Fenerbahçe derbisi oldu.

FENERBAHÇE ORTALAMAYI YÜZDE 75 ARTIRDI
Ev sahibi Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında 38 bin 724 seyirci ortalamasına ulaştı. Sarı-lacivertliler geçen sezon 16 bin 405 seyirci ortalaması yakalamıştı. Ligin altıncı haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 44 bin 690 kişi tribünden izledi.

PASSOLİG KART LİGİ'NİN LİDERİ DEĞİŞTİ
Son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Passolig Kart Ligi'nde zirveyi Galatasaray devraldı. 2018 yılının ilk günlerinde 645 bin 869 olan Galatasaray Passolig Kart sayısı, 669 bin 777'ye ulaştı. 3,6 milyonu geçen Passolig Kart sahibi taraftar arasında, 667 bin 701 taraftarıyla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin tüm illerinde de Fenerbahçe ile Galatasaray Passolig Kart sahibi taraftarlar bulunuyor.

GELİRLERDE GALATASARAY ÖNDE
Ekolig Futbol Ekonomisi'ne göre dört büyük kulüp son üç sezonda 3,8 milyar TL elde etti. Ezeli rakipler arasında en çok kazanan kulüp 1 milyar 248 milyon TL ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibi 1 milyar 220 milyon TL'lik geliriyle Fenerbahçe izledi. Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş ise 1 milyar 62 milyon TL gelir sağlayarak üçüncü sırayı aldı. Trabzonspor 335,5 milyon TL gelir sağlayarak dördüncü oldu.

GALATASARAYLILAR KADIKÖY'DE!
İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların ilçelere dağılımı ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul'da en çok Galatasaray Passolig Kart sahibi olan ilçeler arasında 'Fenerbahçe'nin kalesi' olarak bilinen Kadıköy de yer aldı. Sıralamada birinci Sarıyer, ikinci Bahçelievler olurken üçüncü de Kadıköy oldu. Fenerbahçe Passolig Kart sahibi taraftarlar ise Kadıköy, Ataşehir ve Bahçelievler'de yaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılar

İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler!

Fuat Akdağ kimdir?

İngiltere'den flaş Dünya Kupası kararı!