Galatasaray set vermedi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 9. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 11. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Galatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)
Setler: 25-11, 25-16, 25-14
Süre: 63 dakika (19, 23, 21)
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