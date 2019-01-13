Galatasaray set vermedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Çanakkale Belediyespor: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)
Galatasaray HDI Sigorta: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar (Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)
Setler: 7-25, 11-25, 16,25
Süre: 60 dakika (17, 19, 24)
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