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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray Serdar Aziz'den 4 milyon Euro istedi

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Galatasaray Serdar Aziz'den 4 milyon Euro istedi

Serdar Aziz’in menajeri, Galatasaraylı yöneticilerin kendilerine “Fenerbahçe ile görüşebilirsiniz” dediklerini aktardı.

Bununla birlikte 28 yaşındaki stoperin 2.4 milyon Euro’luk alacaklardan vazgeçmesi ve 1.5 milyon Euro da fesih tazminatı getirmesi gerektiği bildirildi.

Galatasaray’da Serdar Aziz ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı. Milli stoperin menajeri ile görüşen yöneticiler, “İstediğimiz bonservis bedelini getirirsen yolları ayırabiliriz’ dedi ve 2.4 milyon Euro’luk alacaklarından vazgeçip, 3 taksitte ödeme kaydı ile 1.5 milyon Euro da fesih tazminatı talep etti. Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan ve sahalara dönmek isteyen Serdar Aziz bu şartları kabul ederse sözleşmesi feshedilecek. Kabul etmez ise parasını alacak ancak futboldan uzak kalacak.

"TEŞEKKÜR ETTİLER"

Menajer Haluk Canatar ise dün TRT Spor’daki yayında yaptığı açıklamalarda “Galatasaray ile Serdar Aziz arasındaki görüşmeler tamamlandı. Hizmetlerinden dolayı Serdar Aziz’e teşekkür edildi. Serdar da hakkını helal etti” dedi. Menajer Canatar, “Yarın (bugün) sözleşme feshedilir diye düşünüyorum. Galatasaray yönetiminden ‘Sözleşmesini feshetmeyeceğiz’ diye bir tebligat gelmedi. Bana, ‘Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz’ dediler” bilgisini verdi..
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