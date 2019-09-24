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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.09.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Galatasaray şaşırttı

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Galatasaray şaşırttı

Süper Lig'de 5 haftada 7 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, en son 2015-16 sezonuna bu şekilde girerek taraftarlarını şaşkınlığa uğratmıştı.

Galatasaray şampiyonluk yaşadığı son iki sezonun ardından, bu sezon Süper Lig'e kötü başladı. İlk haftada Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor'la evinde oynadığı maçta 1-0 öndeyken, son dakikada yediği golle puan kaptırmıştı.

Galatasarayda derbi öncesi flaş Belhanda kararı
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı

Ligde bu karşılaşmaların ardından çıktığı İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında alınan 3-2 ve Kasımpaşa müsabakasındaki 1-0'lık galibiyet Galatasaray'a ilaç olsa da, sarı-kırmızılıların BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında 'kazanıldı' denilen maçı yine son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere bitirmesi, taraftarları arasında büyük tepki oluşturdu.

Son iki sezonda kazandığı kupalarla taraftarlarını sevince boğan Galatasaray'ın toplam 5 maçta 7 puanı sahada bırakması sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri üzdü. Ligde 8 puanla 7'nci sırada bulunan Galatasaray en son 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 7 puan kaybetmişti.

SON 4 SEZONDAKİ İLK 5 HAFTA KARNESİ

Sezon /Puan

18-19 / 12
17-18 / 13
16-17 / 11
15-16 / 8



ÖMER BAYRAM; ORTADA CANAVAR, BEKTE ÇARESİZ

Galatasaray’da geçen sezon sol çizgiye alternatif olarak alınan Ömer Bayram, yetersiz bulunmuş ve gönderilmek istenmişti. Ancak hazırlık döneminde orta sahada görev verilmesiyle gelen şansı iyi değerlendiren Ömer, gösterdiği ekstra performansla takımda kalmayı başardı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında Lemina'nın yerine merkezde görev verilen Ömer, Falcao'ya asist yaparak göz doldurdu. Önceki gün de Yeni Malatya'ya karşı orta sahada başlayan tecrübeli futbolcu, yine golün hazırlayıcısı oldu. Ancak Ömer'in ikinci yarıda sol beke çekilmesi hem kendi hem de takıma adına olumlu olmadı. Bu değişikliğin ardından Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın solundan tehlikeli ataklara geliştirdi ve yerini yadırgayan Ömer buna engel olamadı. Diğer taraftan Galatasaray orta sahasının da direnci düştü.

BELHANDA YOKKEN ÜRETEMİYOR; 10'SUZ OLMUYOR

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'nın boşluğunu da dolduramadı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun yokluğunda, sarı-kırmızılılar hücumda organize olmakta ve tempoyu yükseltmekte çok zorlandı. Geçen sezonlarda da Galatasaray'ın Belhanda'nın yokluğunda gol yollarında çözüm üretmekte zorluk çektiği gözlenmişti. Belhanda'nın cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için sarı-kırmızılılarda seferberlik ilan edildi. Bugünkü antrenmana maskeyle çıkan tecrübeli futbolcunun dev derbide özel maskeyle görev alması bekleniyor.

Galatasaray şaşırttı

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