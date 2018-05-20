Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda kutlamaya hazırlanıyor. 2017/2088 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonu olan Galatasaray, 20 Mayıs Pazar günü taraftarlarıyla birlikte TT Stadyumu'nda kutlama yapacak. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bilet fiyatları ve organizasyona dair bazı bilgiler
Galatasaray şampiyonluk kutlamaları için stadyum düzenlemelerini tamamlıyor. 21. şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutlamak isteyen Galatasaray, 20 Mayıs Pazar akşamı düzenlenecek olan organizasyon için bilet fiyatlarını yayımladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda saat kaçta yayımlanacak? İşte, bilet fiyatları ve kanal bilgisi
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Galatasaray şampiyonluk kutlaması, 20 Mayıs Pazar akşamı saat 19.05'te gerçekleştirilecek. Binlerce taraftarın katılacağı kutlamalar, 17.30 itibariyle GS TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Şampiyonluk Kutlaması etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2017-2018 Futbol Sezonunda VIP Kombine, Sezonluk bilet ve 5'li paket satın alan taraftarlar saat 11:00'e kadar bilet aldıkları takdirde şampiyonluk kutlaması etkinliğini yüzde 50 indirim ile izleyebilecek. Biletlere passolig internet sitesinden erişilebilecek. 20 Mayıs Pazar günü saat 11:00 sonrası genel satışa çıkacak olan bilet fiyatları şu şekilde:
TRİBÜNLER
FİYAT
VIP
100 TL
WORKINTON
100 TL
100 - 101V - 125V
100 TL
113
80 TL
111-112-114-115-124-125-101-102
70 TL
103-123-203-223-110-116-210-216
60 TL
DOĞU / BATI 4.KAT
50 TL
ODEABANK / GÜNEY 1.2.KAT
40 TL
ODEABANK / GÜNEY 4.KAT
30 TL
Passolig kartı olmayan taraftarlar, Beyoğlu GS Store ve Aslanlıyol gişelerinden 20.05.2018 saat 11:00’den itibaren isim, soyisim ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet alabilecek. Bilet limiti 5 adet olacak.
KUTLAMADA NELER YER ALACAK?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı’nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek. Sürpriz şarkıcılar, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tribünlere asılacak 21 özel bayrak ve alev makineleri, şampiyonluk kutlamasına renk katacak.
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