Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
20.05.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

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Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda kutlamaya hazırlanıyor. 2017/2088 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonu olan Galatasaray, 20 Mayıs Pazar günü taraftarlarıyla birlikte TT Stadyumu'nda kutlama yapacak. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bilet fiyatları ve organizasyona dair bazı bilgiler

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları için stadyum düzenlemelerini tamamlıyor. 21. şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutlamak isteyen Galatasaray, 20 Mayıs Pazar akşamı düzenlenecek olan organizasyon için bilet fiyatlarını yayımladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda saat kaçta yayımlanacak? İşte, bilet fiyatları ve kanal bilgisi

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması, 20 Mayıs Pazar akşamı saat 19.05'te gerçekleştirilecek. Binlerce taraftarın katılacağı kutlamalar, 17.30 itibariyle GS TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonluk Kutlaması etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2017-2018 Futbol Sezonunda VIP Kombine, Sezonluk bilet ve 5'li paket satın alan taraftarlar saat 11:00'e kadar bilet aldıkları takdirde şampiyonluk kutlaması etkinliğini yüzde 50 indirim ile izleyebilecek. Biletlere passolig internet sitesinden erişilebilecek. 20 Mayıs Pazar günü saat 11:00 sonrası genel satışa çıkacak olan bilet fiyatları şu şekilde:

TRİBÜNLER

FİYAT

VIP

100 TL

WORKINTON

100 TL

100 - 101V - 125V

100 TL

113

80 TL

111-112-114-115-124-125-101-102

70 TL

103-123-203-223-110-116-210-216

60 TL

DOĞU / BATI 4.KAT

50 TL

ODEABANK / GÜNEY 1.2.KAT

40 TL

ODEABANK / GÜNEY 4.KAT

30 TL

Passolig kartı olmayan taraftarlar, Beyoğlu GS Store ve Aslanlıyol gişelerinden 20.05.2018 saat 11:00’den itibaren isim, soyisim ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet alabilecek. Bilet limiti 5 adet olacak.

KUTLAMADA NELER YER ALACAK?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı’nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek. Sürpriz şarkıcılar, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tribünlere asılacak 21 özel bayrak ve alev makineleri, şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

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