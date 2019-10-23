Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda kaçıncı oldu? 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda La Liga devi Real Madrid'i konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar kendi evinde rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda kaçıncı oldu? İşte, 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile nefes kesen bir maçta karşı karşıya geldi. Son maçında PSG'ye mağlup olan Galatasaray Real Madrid karşısında da avantaj sağlayamadı. Fatih Terim'in öğrencileri Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte, A Grubu Şampiyonlar Ligi'nde son puan durumu ve Galatasaray'ın kalan maçları.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
6 KASIM ÇARŞAMBA
22.00 - PSG - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
19.55 - GALATASARAY - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
22.00 - PSG - GALATASARAY
22.00 - Club Brugge - Real Madrid
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı.
Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı.
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