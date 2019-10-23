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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.10.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda kaçıncı oldu? 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda kaçıncı oldu? 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda La Liga devi Real Madrid'i konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar kendi evinde rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda kaçıncı oldu? İşte, 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile nefes kesen bir maçta karşı karşıya geldi. Son maçında PSG'ye mağlup olan Galatasaray Real Madrid karşısında da avantaj sağlayamadı. Fatih Terim'in öğrencileri Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte, A Grubu Şampiyonlar Ligi'nde son puan durumu ve Galatasaray'ın kalan maçları.

Galatasaray Şampiyonlar Liginde puan durumunda kaçıncı oldu 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

6 KASIM ÇARŞAMBA

22.00 - PSG - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

19.55 - GALATASARAY - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

22.00 - PSG - GALATASARAY
22.00 - Club Brugge - Real Madrid

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı.
Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı.

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