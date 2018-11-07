Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Schalke'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray gurpta 4 puanda kalırken bir üst tura çıkma şansını zora soktu. İşte Sarı kırmızılı ekibi bekleyen ihtimaller...
Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Schalke'ye 2-0 mağlup olurken, Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
G.SARAY İKİ MAÇINI DA ALMALI
Galatasaray, kalan iki maçta da 6 puan alması gerekiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı ve içerideki Porto maçını kazanması halinde, Schalke'nin son 2 maçta 1 puan almasını bekleyecek.
Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir diğer ihtimal ise, 2 maçta 6 puan alınırken Porto 2 maçı puansız kapatacak ve temsilcimize 1 farktan daha farklı mağlup olacak.
AVRUPA LİGİ İHTİMALİ
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilmemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantileyecek.
Rusya'dan puansız dönülmesi durumunda ise Avrupa Ligi şansı son maçlara kalacak. Temsilcimiz, Porto'yu yenerse yine UEFA Avrupa Ligi garantilenecek ancak beraberlik durumunda ise, Lokomotiv Moskova'nın Schalke'yi mağlup etmemesini bekleyecek. (Sporx)
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