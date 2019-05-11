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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray şampiyon olursa 5 kulüp de kazanacak...

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Galatasaray şampiyon olursa 5 kulüp de kazanacak...

Cimbom mutlu sona ulaşırsa en az 400 milyon TL kazanacak ve bazı oyuncuların sözleşmelerinde yer alan ‘şampiyon olunursa eski kulübüne bonus ödenir’ maddesi gereği Kasımpaşa, M.City, D.Kiev, West Ham ve Sevilla’ya toplam 31.2 milyon TL ödeyecek.

Sezonun bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı takdirde yüzlerce milyon liralık muazzam bir gelire kavuşacak. Lige katılım payı olarak 35 milyon TL alan sarı kırmızılı kulüp, geride kalan 31 haftada aldığı 18 galibiyet ve 9 beraberliğe karşılık 58.5 milyon TL performans primine hak kazandı. Galatasaray ayrıca yayın havuzundan 96 milyon TL alacak ve böylelikle TFF’den kazanacağı para 189.5 milyon TL’ye ulaşacak.

GS Store satışları da olumlu etkilenecek

Türkiye Ligi şampiyonu olarak direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Galatasaray, katılım payı olarak 110 milyon TL, yayın havuzundan ise 100 milyon TL gelir elde edecek. TFF’den gelecek 189.5 milyon TL ile birlikte sarı kırmızılı kulübün kasasına en az 399.5 milyon TL para girişi garantilenmiş olacak. Şampiyonluk coşkusuyla birlikte patlama yapması beklenen GS Store satışları ve diğer gelirlerle birlikte kulüp, yaklaşık 450 milyon TL para kazanma imkanına sahip olacak.

Diagne için Kasımpaşa’ya 3 milyon Euro ödenecek

Galatasaray, şampiyonluk halinde kazanacağı paranın 31 milyon TL’den fazla bir bölümünü ‘bonus’ olarak 5 kulübe dağıtacak. Sarı kırmızılılar, kadroda bulunan Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Fernando, Younes Belhanda ve Mariano’nun eski kulüpleriyle yaptığı sözleşmelere çeşitli miktarlarda şampiyonluk
bonusları koymuştu. Buna göre Diagne için Kasımpaşa’ya 3 milyon Euro, Feghouli için West Ham’a 200 bin dolar, Belhanda için Dinamo Kiev’e 500 bin Euro, Fernando için Manchester City’ye 500 bin Euro ve Mariano için Sevilla’ya 250 bin Euro ödeyecek. Bu rakamların TL olarak karşılığı ise 31.2 milyonu aşıyor.

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