Galatasaray şampiyon oldu, Ersun Yanal unutulmadı
Galatasaray taraftarları, gelen şampiyonluğun ardından eski hesapları açıyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan mesajların başında ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, derbi sonrası sarf ettiği sözler geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Belki de Galatasaray'ın yakalayacağı avantajı engelleyerek şampiyonluktan ettik" demişti.
Sarı-kırmızılılar Yanal'ın bu sözlerini hatırlatarak ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
ALİ KOÇ: TASVİP ETMİYORUM DEMİŞTİ
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın Galatasaray ile ilgili sözlerini yanlış bulduğunu ifade ederek, 'Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım" demişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle