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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray sadece sahada değil gelirde de şampiyon

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Aktif Bank’ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı Türkiye’nin futbol ekonomisi raporu EkoLig’in yeni sayısı dün açıklandı.

Bankanın genel müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı tarafından açıklanan rapora göre, 2017-18 sezonunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3.2 milyar TL olan Süper Lig pastası, 2018-19 sezonu sonunda yüzde 30 büyüme ile 4.2 milyar TL’ye ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sümer, “Süper Lig’de maç günü gelirleri 100 milyon TL’ye yakın bir artışla 500 milyon TL’ye yaklaştı. Ayrıca, ticari gelirler ve naklen yayın gelirlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı” dedi.

FENER ÇIKIŞTA, KARTAL İNİŞTE

Ligde son iki sezonun şampiyonu olan G.Saray, bu başarısının karşılığını gelirde de aldı. Sarı kırmızılı kulüp, 2017-18 sezonunda 517.2 milyon TL olan gelirini, 2018-19 sezonunda yüzde 76 artırarak 908.5 milyon TL’ye yükseltti ve hem sahada hem de finansal tabloda en çok kazanan takım oldu. · F.Bahçe, geçen sezon ligi 6. bitirmesine rağmen gelir sıralamasında 2. sırayı aldı. 2017-18 sezonunda 514.2 milyon TL kazanan sarı lacivertliler, geçen sezon yüzde 35’lik artışla 694.3 milyon TL’yi kasasına koydu. · 2017-18 sezonunda 729.1 milyon TL gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-19 sezonunda yüzde 15 oranında gelir kaybı yaşayarak 622.7 milyon TL kazandı. Siyah beyazlılar, finansal tablolarda zirveden 3. sıraya geriledi.

TRABZON DA YÜKSELİŞTE

Trabzonspor ise aynı periyotta gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205.4 milyon TL’den 318.3 milyon TL’ye yükseltti. Bordo mavili kulübün en fazla gelir artışı ticari gelir kaleminde oldu. 2017-18 sezonunda ticari gelirleri 78.3 milyon TL olan Trabzonspor, geçen sezon bu rakamı 2’ye katlayarak 154.4 milyon TL’ye ulaştı.

G.Saray’ın gözü iki Sivaslı’da
G.Saray’ın gözü iki Sivaslı’da

MAÇ GÜNÜ GELİRİ DE ARTTI

2017-18 sezonunda 396.3 milyon TL olan maç günü gelirleri, geçen sezon yüzde 24 yükselerek 491.1 milyon TL’ye ulaştı. 165.8 milyon TL maç günü geliri elde eden G.Saray bu alanda da zirvede yer alırken, F.Bahçe 139.9 milyon, Beşiktaş 97.5 milyon, Trabzon ise 23,3 milyon TL gelir sağladı.

Süper Lig maçlarını geçen sezon 4.1 milyon kişi statta izledi

Süper Lig'de son iki sezonda oynanan 612 karşılaşmayı toplam 8.1milyon kişi statlarda seyretti. Bu rakamın 4.2 milyonu geçen sezon oynanan 306 maça ait. Süper Lig, maç başı seyirci ortalamasında da ciddi bir yükseliş içerisinde... 2017-18 sezonunda 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-19 sezonunda 13 bin 939’a ulaştı. Ligin seyirci şampiyonu ise Galatasaray oldu (ortalama 36 bin 93)

Galatasaray sadece sahada değil gelirde de şampiyon

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