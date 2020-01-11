Galatasaray'da son dakika: Ryan Babel'in Ajax'a transferi açıklandı

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in 1.550.000 euro karşılığında sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği 20 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.