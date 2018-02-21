Galatasaray, Rus ekibini rahat geçti
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında ağırladığı Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrizio Pasquali (İtalya)
Galatasaray: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Jack (Gizem Karadayı, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın)
Dinamo Moskova: Krotkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Gendel, Vetrova (Talysheva, Lyubushkina, Lazareva, Babeshina, Raevskaia)
Setler: 19-25, 25-22, 25-15, 25-21
Süre: 99 dakika (25, 25, 24, 25)
Dengeli başlayan birinci sette teknik molaları 8-7 ve 16-12 önde geçen Dinamo Moskova, seti de 25-19 kazandı.
İkinci sette de Dinamo Moskova oyuna iyi başladı ve etkili ataklarla teknik molaları 8-7 ve 16-14 önde geçti. Galatasaray, Neslihan ve Jack'in sayılarıyla seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
Maçta üçüncü sete hızlı başlayan Galatasaray, teknik molaları 8-4 ve 16-9 önde geçti. Kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-15 önde kapatarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette ilk teknik molayı Dinamo Moskova 8-6 önde geçmesine rağmen Galatasaray, skoru 9-9'a taşıdı ve ikinci teknik molayı da 16-9 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, Neslihan'ın taktik servisleri ve Jack'in smaçlarıyla seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.
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