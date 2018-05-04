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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol
dha
04.05.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Galatasaray, Romanya’dan kupayla dönmek istiyor!

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Galatasaray, Romanya’dan kupayla dönmek istiyor!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Romanya’nın Bükreş kentinde 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four’unda mücadele edecek.

Sarı-Kırmızılı ekipte takım kaptanı Neslihan Demir Güler, Başantrenör Ataman Güneyligil ve Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke, Final-Four öncesinde Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Final-Four’da oynamak için takım olarak sabırsızlandıklarını vurgulayan Neslihan Demir Güler, "Ortada bir kupa, final varsa bunun için sonuna kadar savaşırım. Heyecanlıyız, sabırsızlanıyoruz. Bir an önce o yarı final akşamı gelsin ve kazanıp finale kalalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HER GİDİLEN ŞAMPİYONADA FAVORİ TAKIMLAR ARASINDA OLUYORUZ"

Voleybol sporunun Türkiye’nin en başarılı takım sporlarından biri olduğunu belirterek Neslihan Demir Güler, "Sonuçta hem kulüpler bazında hem Milli takımlar bazında her gidilen şampiyonada favori takımlar arasında oluyoruz. Bu çok gurur verici. Umarım bu giderek artar. Önümüzde 2020 Olimpiyatları var. Bana göre takımımız iyi hazırlanırsa, bir madalya bile alabilir olimpiyatlarda. Çünkü, hakikaten çok üst seviyede voleybol oynanıyor. Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank gibi büyük takımlar çok büyük yatırımlar yaparak, çok iyi yabancı oyuncuları Türkiye’ye getiriyor. Türk oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamaları sebebiyle de bu tarz şeyler oluyor. Biz başarılıyız" dedi.

"AHKAM KESEBİLECEĞİM TEK KONU VOLEYBOL"

Final-Four’un ardından voleybolu bırakacağını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Benim şu noktada ahkam kesebileceğim tek konu voleybol. 25 senedir bu işin içindeyim. Tabii ki bir şey yapmak isterim ama ne zaman nasıl hiç kararını vermedim" diye konuştu.

ATAMAN GÜNEYLİGİL: "ŞAMPİYONAYA HAZIRIZ"

Takımdaki havanın çok iyi olduğunu vurgulayan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, "Çok iyi bir havamız var. Yaklaşık 20 gündür maç yapmıyoruz. Eksiklerimizin üstüne gitme fırsatı bulduk. Çünkü sezon başından bu yana 3 günde bir maç yapıyorduk. Milli takımlardan dolayı sıkıştırılmış bir fikstürde oynamak zorunda kalıyoruz. Bu dönemde fizik kondisyon ve bazı teknik eksikliklerimizi giderme fırsatı buluyoruz. Rahatız, şampiyonaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"İYİ JENERASYONLAR BİRBİRLERİNİ TAKİP ETTİ"

Uzun yıllardır sistemli bir alt yapı çalışması yapıldığını ve bunun sonuçlarının alındığını belirten Güneyligil, "Filenin Sultanları’nın 2003 yılındaki başarıları, kız çocuklarının voleybola yönelmesinde en büyük etken oldu. Özellikle kadın voleybolundan bahsediyorum. Bu da deneyimli antrenörler tarafından iyi değerlendirildi. İyi bir jenerasyon çıktı. Onun arkasından bir jenerasyon daha çıktı ve bunlar birbirlerini takip etti. 23 yaşaltı Milli takımımız geçen Eylül ayında dünya şampiyonu oldu. Bunu şöyle düşünün, futboldaki Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor final oynuyor. Bunların arasına 2 takım daha katılmış gibi düşünün. Gerçekten ne kadar büyük bir başarı olduğu o zaman daha göz önüne seriliyor" şeklinde konuştu.

"TEHLİKELİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Öncelikle Alba Blaj maçına konsantre olmak istediklerini vurgulayan Güneyligil, "Takımımı da bu yönde yönlendiriyorum. Çünkü final oynamak için ilk oynadığınız maçı kazanmanız gerekiyor. Rakibimiz Alba Blaj da kendi seyircisi önünde oynamanın avantajını kullanacak. Bu da onları güçlü kılıyor. Rakiple ilgili çekincelerim var açıkçası. Çünkü, Şampiyonlar Ligi için 3 tane yeni oyuncu aldılar. Onları monte ederek oynayacaklar. Bu 3 oyuncuyla oynadıkları hiçbir maçları da yok. Çünkü sadece Şampiyonlar Ligi’nde oynayabiliyorlardı. Bütün oyuncuları ayrı ayrı incelemek zorunda kalıyoruz. Takım halinde hiç görmedik, sahada göreceğiz ama tabii ki ilk önceki amacımız ilk maçımızı kazanmak" dedi.

"KENDİ SAHA VE SEYİRCİLERİ ÖNÜNDE EKSTRA BİR MOTİVASYONLA ÇIKACAKLARINA EMİNİZ"

Alba Blaj takımının Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için yaptığı transferlerin kendileri için avantaj da olabileceğini dile getiren Ataman Güneyligil, "Avantaj sağlayabilir ama bu günlük kişisel performanslara ve psikolojilere de bağlı. Ama o 3 arkadaş ’biz buraya bunun için geldik’ diyerek, daha da ekstra motivasyonla sahaya çıkabilirler. Kendi saha ve seyircileri önünde ekstra bir motivasyonla çıkacaklarına da eminiz zaten" açıklamasında bulundu.

OKAN BÖKE: "KALİTE OLARAK KAZANMAMIZI BEKLİYORUM"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın çok özverili bir takım olduğunu ifade eden voleyboldan sorumlu yönetici Okan Böke ise, "Bir kere bu takımın kurulmasında büyük emeği geçen Ali Yüce kardeşimi tebrik etmem lazım. Emeğine sağlık. Zaten o da bizimle gelecek. Bu muazzam özverili bir takım. Takımımızdaki sporcuların parayla işi yok desem inanmazsınız. Tabii ki ekmek paraları ama antrenmanı boykot etmek, şu, bu falan gibi şey bize en ufak bir dert yaşatmadılar. Hepsinin emeğine sağlık. İki takımımız da Final-Four yaptı. Erkekler bu sene Avrupa Kupası’nda mücadele edecek. Kızlar da layık olduğu yere Avrupa’nın en büyük kupasına gidiyor. İlk turda rakibimiz çok zor, ev sahibi. Kalite olarak kazanmamızı bekliyorum. Ondan sonra da zaten tek maç, tek sonuç, tek kupa var. Orada iş Galatasaray’ın işi. Göreceğiz, ümidimiz sonsuz. Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAKIFBANK’I PLAY-OFF MAÇINDA ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Final-Four’da olan diğer bir Türk takımı Vakıfbank ile finalde karşılaşabilecekleri hatırlatılan Böke, "Bundan önce VakıfBank ile yaptığımız play-off maçında galibiyeti kaçırdık. Hele ki onların sahasında bir maç var ki çok uzun zaman tartışıldı. İnşallah bugünden şampiyon ilan edilen VakıfBank’ı yenmeye çalışacağız" dedi.

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