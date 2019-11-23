Galatasaray Rodrigues'in parasını alamadı
Galatasaray ile Al Ittihad kulüpleri, halen Fenerbahçe’de forma giyen Garry Rodrigues transferi nedeniyle FIFA’lık oldu.
Suudi Arabistan ekibi, bu yılın ocak ayında 10 milyon 250 bin dolara satın aldığı futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro’sunu tüm uyarılara rağmen ödemedi. Galatasaray bunun üzerine olayı FIFA’ya taşıdı. Al Ittihad’a 2 ila 4 dönem arasında transfer yasağı cezası verilebileceği belirtildi.
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