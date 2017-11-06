Galatasaray Rıdvan Dilmen'i mahkemeye veriyor

Galatasaray, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” Programı’nda sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

DİLMEN NE DEMİŞTİ?

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yeni transferleri ile ilgili yaptığı yorumda “Dursun Özbek’i tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi transferler yaptılar. Yok bonservis problemi yokmuş, oyuncuyla problemi varmış. Bir şekilde formüle ettiler. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem” dedi. Bunun üzerine ağır eleştiri alan Rıdvan Dilmen, özür dilemek zorunda kaldı. Yine NTV Spor canlı yayına bağlanan Rıdvan Dilmen, tepkiler üzerine “Galatasaray Kulübü’ne asla ama asla saygısızlığım olmaz, olamaz da… Yanlış anladılarsa da kusura bakmasınlar. Sevgili Galatasaraylılar da onlara bir saygısızlık yapmayacağımızı bilirler” dedi.