Galatasaray resmen açıkladı! CAS...
Galatasaray Kulübü Başakın Mustafa Cengiz, UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararının reddedildiğini açıkladı.
Mustafa Cengiz'in GS TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;
"24 Ocak'ta görevi devraldım, 25 Ocak'ta UEFA ile görüştüm. Bir strateji konuştuk. 147 milyon euro zarar ettiğimiz için kesinlikle men cezası alacağımızı söylemişlerdi. Biz onlardan 4 ay süre istedik, iyi yola gireceğimizin sözünü verdik."
"Neredeyse her ay sunumlar yaptık. Bizi sürekli denetlediler ve sonuçta bize 13 Haziran 2018'de 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray, men cezası yemekten kurtuldu."
"Buna çeşitli çevrelerden şiddetli tepki geldi. Galatasaray'ın bu kadar çok zarar etmesine rağmen bu kararın çıkmasına üst yargı mercii itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar bu komiteyi aleyhimize çok beslediler."
"Binlerce mail, faks gitti. Bu komite, bize tanınan 4 yıllık anlaşmayı bozma hakkına sahip. Komite bize karşı olmasına rağmen bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk."
"Biz bu yeniden inceleme kararına CAS'ta itiraz ettik ve davayı kazandık. Komitenin yeniden yargılanma kararı reddedildi. Böylece yeniden yapılandırma anlaşmamız devam edecek."
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