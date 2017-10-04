Galatasaray rekor aşkına!

Süper Lig'e adeta fırtına gibi bir giriş yaparak 7 maçta 19 puan toplayan Galatasaray gözünü şimdi de rekora dikti... Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a 5, Fenerbahçe'ye ise 8 puan fark atan Sarı- Kırmızılılar, kendisini bekleyen zorlu fikstüre rağmen ilk yarıda kalan 10 maçta da aynı performansın sürmesini hedefliyor.

​TAKIMINA GÜVENİ SONSUZ

Ekibiyle bir planlama yapan Tudor'un devre bitimine kadar oynanacak 10 maç için en az 26 puan hedefi koyduğu öğrenildi. Hırvat hocanın, takımın bunu başaracağından fazlasıyla emin olduğu da belirlendi.

​F.BAHÇE'Yİ YAKALAYACAKLAR

Eğer Cimbom bunu başarırsa devreyi 45 puanla bitirecek. 18 takımlı sisteme geçilen 1994'ten bu yana bu puana ulaşan tek takım F.Bahçe oldu. Kanarya 2005-06'nın ilk yarısında 14 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti.

​KULÜP REKORU TERİM'E AİT

Tudor bu puanı elde ederse Galatasaray tarihine de geçecek. Çünkü 3 puanlı sistemde Sarı-Kırmızılılar'ın devre rekoru 44 puan... Cimbom 1995-96'da Fatih Terim yönetiminde bu puana ulaşmıştı.