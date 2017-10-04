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Galatasaray rekor aşkına!

İlk devrede kalan 10 maçta en az 26 puan hesaplanıyor.Cimbom bunu başarırsa ilk yarıyı 45 puanla bitirecek. 18 takımlı sistemin başladığı 1994 yılından beri bu puana ulaşan tek takım 2005’te F.Bahçe oldu.G.Saray'ın rekoru ise 1996 yılındaki 44 puan oldu . Eğer teknik patron Igor Tudor hedefine ulaşabilirse adını Sarı-Kırmızı kulübün tarihine yazdırmayı başaracak

Hürriyet Haber
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Süper Lig'e adeta fırtına gibi bir giriş yaparak 7 maçta 19 puan toplayan Galatasaray gözünü şimdi de rekora dikti... Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a 5, Fenerbahçe'ye ise 8 puan fark atan Sarı- Kırmızılılar, kendisini bekleyen zorlu fikstüre rağmen ilk yarıda kalan 10 maçta da aynı performansın sürmesini hedefliyor.

​TAKIMINA GÜVENİ SONSUZ
Ekibiyle bir planlama yapan Tudor'un devre bitimine kadar oynanacak 10 maç için en az 26 puan hedefi koyduğu öğrenildi. Hırvat hocanın, takımın bunu başaracağından fazlasıyla emin olduğu da belirlendi.

​F.BAHÇE'Yİ YAKALAYACAKLAR
Eğer Cimbom bunu başarırsa devreyi 45 puanla bitirecek. 18 takımlı sisteme geçilen 1994'ten bu yana bu puana ulaşan tek takım F.Bahçe oldu. Kanarya 2005-06'nın ilk yarısında 14 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti.

​KULÜP REKORU TERİM'E AİT
Tudor bu puanı elde ederse Galatasaray tarihine de geçecek. Çünkü 3 puanlı sistemde Sarı-Kırmızılılar'ın devre rekoru 44 puan... Cimbom 1995-96'da Fatih Terim yönetiminde bu puana ulaşmıştı.

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