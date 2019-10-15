Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman ve saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadelesinde devam eden Galatasaray, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, liderlik yolunda İspanyol La Liga devini yenmeleri halinde, 3 puan alma hakkı elde ederek avantaj sağlayacak. Maça kısa süre kala, karşılaşmanın saat ve tarih bilgisi de gündeme gelmeye başladı. Peki, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte maçla ilgili bilgiler.
Şampiyonlar Ligi yolunda temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk edecek. Sporseverlerin nefeslerini tuttuğu maçla, Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet için forma terletecek. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray Real Madrid karşılaşmasına dair merak edilenler.
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e karşı 22 Ekim Salı günü forma giyecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.
BİLET FİYATLARI SATIŞTA MI?
Galatasaray Real Madrid maçı için biletlerin 18 Ekim Cuma günü satışa çıkması ve bilet fiyatlarının 175 ila 1.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.
'GALATASARAY, BARCELONA'DAN DAHA ÖNEMLİ'
Perez, Şampiyonlar Ligi'nde olabilecek bir başarısızlığı kabul edemeyeceğini Fransız teknik direktöre belirtirken Galatasaray ile oynanacak iki maçın, arada oynanacak Barcelona derbisinden daha önemli olduğunu vurguladı.
Bu gelişmenin ardından Real Madrid'in Galatasaray karşısında alacağı kötü bir sonuç alında Zidane ile yolların kopma noktasına geleceği kaydedildi.
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