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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.10.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kadro belli oldu

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Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kadro belli oldu

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynanan maçta evinde galip olan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Galatasaray, İstanbul'da sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin hedefi maçtan üç puanla ayrılmak. Peki, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçına kısa bir süre kala, maça ilişkin tarih ve saat bilgisi gibi detaylar merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı hakkında ayrıntılar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.

REAL MADRİD KAFİLESİ BELLİ OLDU

İspanya temsilcisi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.

Madrid ekibinde Galatasaray'a karşı oynayacak maç öncesi sakatlıkları nedeniyle Hırvat Luka Modric, Galli Gareth Bale ile İspanyol Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho kafileye dahil edilmedi.

Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'in kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco

Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo

 

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