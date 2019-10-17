Galatasaray - Real Madrid maçının bilet fiyatları açıklandı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak maçın biletlerini satışa çıkarttı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında, 22 Ekim 2019 saat 22:00’da Real Madrid takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 17 Ekim Perşembe günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.
Bilet satışları, 17 Ekim Perşembe günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 18 Ekim Cuma saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.
Galatasaray, Real Madrid maçı biletlerini en ucuz 175 TL olarak satışa çıkarttı. İşte Real Madrid maçının bilet fiyatları;
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