Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone...
Galatasaray ile Real Madrid arasında İspanya'da oynanacak maç öncesinde ilk maçı hatırlıyoruz...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid, İstanbul'un ardından kozlarını bu kez Madrid'de paylaşacak.
Kritik maç öncesi İstanbul'daki maçı bir hatırlayalım... Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu maçta Florin Andone ve Younes Belhanda'nın kaçırdığı goller damgasını vurmuştu.
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