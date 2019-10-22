Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom'da yıldız oyuncu şoku!

Sarı Kırmızılı temsilcimizin Avrupa arenasındaki ilerlemesi için belirleyici bir nitelik taşıyan Galatasaray Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in futbolculara 'cesur olun' mesajını verdiği Real Madrid maçı, Türkiye'nin dört bir köşesinde canlı izlenecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler ve muhtemel 11'ler

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftası kapsamında oynayacağı Real Madrid mücadelesi, 22 Ekim Salı akşamı saat 22.00'da oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtouis, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, İsco, Hazard, Vinicius, Benzema

HER İKİ TAKIM DA SAKATLIKLARDAN MUZDARİP

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Falcao, Real Madrid'de ise Modric, Bale, Nacho, Vazquez, Asensio ve Diaz karşılaşmada forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 282. MÜCADELE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugünİspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 108 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.



Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:



Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 112 28 28 56 111 184

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 77 29 25 23 120 100

UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1

TOPLAM 281 99 74 108 376 415



- MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.



AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.



Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.



Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.



Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.



Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.



Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.



KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan “kura çekme” yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.



EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.



Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1.

turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı

yenilgisini aldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 57. maçına çıkacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki 56 maçın 22'sini kazanan sarı-kırmızılı takım, 18 kez berabere kaldı. Galatasaray, iç sahadaki 16 mücadeleden ise mağlup ayrıldı.



Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı.



Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 68 gol atarken, kalesindeki 71 gole engel olamadı.



SAHASINDA 13 MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.



İÇ SAHADA GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu.



Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı.



Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.



Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 iç saha maçında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.



EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı elde etti.



Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.



İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonlara göre iç sahadaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y

1993-1994 3 0 1 2 1 4

1994-1995 3 1 1 1 2 2

1997-1998 3 1 1 1 3 2

1998-1999 3 2 1 0 6 2

1999-2000 3 1 1 1 5 9

2000-2001 7 6 1 0 15 8

2001-2002 6 2 3 1 5 3

2002-2003 3 0 1 2 1 4

2003-2004 3 2 1 0 4 2

2006-2007 3 1 1 1 4 4

2012-2013 5 2 2 1 6 6

2013-2014 4 2 1 1 6 8

2014-2015 3 0 1 2 2 9

2015-2016 3 1 1 1 3 4

2018-2019 3 1 1 1 5 3

2019-2020 1 0 0 1 0 1





EN ÇOK MAÇA BÜLENT KORKMAZ ÇIKTI

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı.

Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDEKİ 75. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 75. mücadelesine çıkacak.



Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.



Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.



Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.



Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 50. MAÇ

Real Madrid müsabakası, Galatasaray'ın Fatih Terim idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.



Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

1997-98 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 6 2 1 3 10 13 7

2002-03 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 6 2 1 3 6 8 7

2012-13 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 1 0 0 1 1 6 0

2018-19 6 1 1 4 5 8 4

2019-20 2 0 1 1 0 1 1





UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.



Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.



Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.