Türkiye'de 3 galibiyet: Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan Real Madrid mücadele edecek olan Galatasaray, kendi sahasında oynamanın avantajını üzerinde taşıyacak. Evinde Real Madrid karşısına 4 kez çıkan Galatasaray, bu maçların 3'ünden galip gelmeyi başarmıştır. Peki, milyonların takip edeceği Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, milyonlarca kişinin merakla beklediği Galatasaray Real Madrid karşılaşması hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam edecek olan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, bu karşılaşmadan 3 puan çıkarabilmek için taraftarının desteğini bekleyecek. Şu ana kadar Real Madrid ile 9 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu karşılaşmaların 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Bu 3 karşılaşmayı ise evinde oynadı. Peki, İspanyol devi ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk edecek. 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports'ta canlı yayınlanacak.
Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 57 gole engel olamadı.
Geride kalan eşleşmelerde İspanyol ekipleriyle 6 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 5 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
Real Madrid, Devler Ligi'ndeki son maçında sahasında Club Brugge'den 1 puanı son anlarda Casemiro'nun bu golüyle kurtarmıştı...
REAL MADRİD İLE MAÇLAR
Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek.
İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.
Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.
RAKİBİNİN ELİNDEN KUPAYI KAPTI
Galatasaray, Real Madrid ile ilk karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kazandı.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mario Jardel, eflatun-beyazlıların golünü ise Raul Gonzalez attı.
REAL MADRİD'İN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI
Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı.
İspanyol ekibi, bugüne kadar Türkiye'den sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a rakip oldu. Galatasaray ile yaptığı 7 maçın haricinde eflatun-beyazlılar, Beşiktaş ile 2 maç oynadı.
Sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Real Madrid, siyah-beyazlılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda 24 gol atan eflatun-beyazlı takım, kalesinde 11 gol gördü.
İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLAR
Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Rakip Organizasyon Tur İlk maç sonucu (GS-Rakip) İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974 Atletico Madrid Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur 0-0 0-1 (D)
1993-1994 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 0-0 0-3 (D)
1994-1995 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 1-2 (D) 2-1
1998-1999 Athletic Bilbao Şampiyonlar Ligi Grup 2-1 0-1 (D)
1999-2000 Real Mallorca UEFA Kupası Çeyrek Final 4-1 (D) 2-1
2000 Real Madrid UEFA Süper Kupa Final 2-1
2000-2001 Deportivo La Coruna Şampiyonlar Ligi Grup 2 1-0 0-2 (D)
2000-2001 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 3-2 0-3 (D)
2001-2002 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 2 2-2 (D) 0-1
2002-2003 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 1 0-2 1-3
2003-2004 Real Sociedad Şampiyonlar Ligi Grup 1 1-2 1-1 (D)
2003-2004 Villarreal UEFA Kupası 3. tur 2-2 0-3 (D)
2009-2010 Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi 2. tur 1-1 (D) 1-2
2012-2013 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 0-3 (D) 3-2
2013-2014 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 1-6 1-4 (D)
2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle