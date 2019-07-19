Galatasaray RB Leipzig hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi RB Leipzig ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray RB Leipzig hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giden Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak. Alman temsilcisiyle yapılacak müsabakanın detayları, Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları tarafından merak ediliyor. İşte, Galatasaray RB Leipzig maçına ilişki tüm detaylar...
Galatasaray, Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü yani bugün hazırlık maçı yapacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00 başlayacak. Mücadele D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.
ALMAN EKİBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geride kalan sezonu Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.
KAMP 23 TEMMUZ'DA BİTECEK
Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.
Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma yurt dışında katılacak.
Yaz mevsiminde milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda yer almıyor.
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