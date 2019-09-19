Galatasaray puan durumunda kaçıncı sırada? (Şampiyonlar Ligi A Grubu sıralaması)
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, A Grubu'nun açılış maçında deplasmanda Club Brugge takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz, birçok fırsatı değerlendiremedi. Özellikle Ryan Babel'in maçın ilk yarısında kaçırdığı gol maçın en net fırsatı olarak kayıtlara geçti. Son bölümde ise Club Brugge baskısına direnen sarı kırmızılılar 'Kazanamıyorsan kaybetme' kuralını uyguladı ve en azından sahadan bir puanla ayrılmış oldu. Grubun diğer zorlu mücadelesinde ise Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk etti. Bu mücadelelerin ardından A Grubu'nda ilk hafta puan durumu netleşti. İşte o tablo...
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaştı. Sarı kırmızılılar, birçok fırsatı değerlendiremediği karşılaşmayı 0-0'lık skorla kapattı.
İki takım da Belçika'daki zorlu mücadeleden birerpuanla ayrıldı. A Grubu'nda oynanan diğer dev maçta ise iki favori takım karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 gbii flaş bir skorla geçmeyi başardı.
Bu netice sonrası A Grubu'nda Paris Saint Germain zirveye yerleşti. Galatasaray ile Club Brugge ise 1 puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. İşte puan durumu ve Galatasaray'ın kalan maçları
A Grubu Puan Durumu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları;
1 EKİM SALI
19.55 - Real Madrid - Club Brugge
22.00 - GALATASARAY - PSG
22 EKİM SALI
22.00 - Club Brugge - PSG
22.00 - GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
22.00 - PSG - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
19.55 - GALATASARAY - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
22.00 - PSG - GALATASARAY
22.00 - Club Brugge - Real Madrid
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