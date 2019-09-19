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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.09.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Galatasaray puan durumunda kaçıncı sırada? (Şampiyonlar Ligi A Grubu sıralaması)

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Galatasaray puan durumunda kaçıncı sırada? (Şampiyonlar Ligi A Grubu sıralaması)

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, A Grubu'nun açılış maçında deplasmanda Club Brugge takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz, birçok fırsatı değerlendiremedi. Özellikle Ryan Babel'in maçın ilk yarısında kaçırdığı gol maçın en net fırsatı olarak kayıtlara geçti. Son bölümde ise Club Brugge baskısına direnen sarı kırmızılılar 'Kazanamıyorsan kaybetme' kuralını uyguladı ve en azından sahadan bir puanla ayrılmış oldu. Grubun diğer zorlu mücadelesinde ise Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk etti. Bu mücadelelerin ardından A Grubu'nda ilk hafta puan durumu netleşti. İşte o tablo...

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaştı. Sarı kırmızılılar, birçok fırsatı değerlendiremediği karşılaşmayı 0-0'lık skorla kapattı.

İki takım da Belçika'daki zorlu mücadeleden birerpuanla ayrıldı. A Grubu'nda oynanan diğer dev maçta ise iki favori takım karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 gbii flaş bir skorla geçmeyi başardı.

Bu netice sonrası A Grubu'nda Paris Saint Germain zirveye yerleşti. Galatasaray ile Club Brugge ise 1 puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. İşte puan durumu ve Galatasaray'ın kalan maçları

A Grubu Puan Durumu

Galatasaray puan durumunda kaçıncı sırada (Şampiyonlar Ligi A Grubu sıralaması)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları;

 

1 EKİM SALI

19.55 - Real Madrid - Club Brugge
22.00 - GALATASARAY - PSG

22 EKİM SALI

22.00 - Club Brugge - PSG
22.00 - GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

22.00 - PSG - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

19.55 - GALATASARAY - Club Brugge
22.00 - Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

22.00 - PSG - GALATASARAY
22.00 - Club Brugge - Real Madrid

 

 

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