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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Galatasaray PSV Eindhoven hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray PSV Eindhoven hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray PSV Eindhoven ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşma ile iki şampiyon karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yılı Hollanda Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan PSV Eindhoven Türkiye Ligi şampiyonu Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Spor severler karşılaşma öncesinde Galatasaray PSV Eindhoven hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağını, maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Montrö kentindeki hazırlık kampında sarı-kırmızılı takım, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam idmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat çalışması yaptı. Ardından beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, sınırlı alanda çift kale taktik maçla antrenmanı tamamladı. Galatasaray'da hafif ağrıları bulunan Mariano ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu akşam Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile TSİ 20.00'de Stade de Chailly’de hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray PSV Eindhoven hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray PSV Eindhoven hazırlık maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PSV Eindhoven Hollanda Ligi'nde geçtiğimi yılı toplamda 83 puan alarak zirvede tamamladı. Bu karşılaşmalarda 87 gol atan Eindhoven, kalesinde 39 gol gördü. En yakın rakibi Ajax'a 4 puan fark atarak şampiyonluğu elde eden PSV Eindhoven kendi sahasında hiç mağlup olmayarak dikkat çeken bir iç saha performansına imza attı.

Galatasaray geçtiğimiz yılı 75 puanla tamamlayarak ligi şampiyon olarak bitirdi. Bu karşılaşmalarda 75 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 33 gol gördü. Hazırlık maçında karşılaşacağı rakibi gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sahasında hiç maç kaybetmedi.

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