Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan alarak başladı. Gözler şimdi Galatasaray'ın ikinci grup maçında. Peki, Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligin'de A Grubu'nda yer alan Galatasaray; Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ve Club Brugge ile mücadele edecek. İlk sınavını Belçika ekibi Club Brugge karşısında veren Galatasaray, ikinci maçını Paris Saint-Germain'e (PSG) ile yapacak. İşte, Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı hakkında merak edilenler...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu. Buna göre; sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşılaşacak.
PSG HAKKINDA
Fransa futbolunda son yıllara damgasını vuran PSG, kadrosuyla dikkati çekiyor.
Ünlü Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Paris temsilcisi, kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Angel Di Maria'nın yanı sıra birçok ünlü futbolcuyu bulunduruyor. Ancak dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar'ın kulüpteki geleceği tartışılıyor.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan PSG, Avrupa'da da ligdeki başarısına benzer bir grafik sergiliyor.
Tarihinde 1996 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 2001 UEFA Intertoto Kupası şampiyonlukları bulunan Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez gruplarda mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son 7 yılda üst üste 4 kez çeyrek final oynayan PSG, bu kulvarda son 3 sezonda son 16 turunun ötesine geçemedi.
PSG, son 5 sezondaki performansının değerlendirildiği tabloda Avrupa'da 8. sırada yer aldı.
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