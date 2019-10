Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fatih Terim kararını verdi...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, PSG karşısından 3 puanla ayrılabilmek için sahada olacak. Taraftarının desteğini de alacak olan Galatasaray, PSG karşısında zorlu bir mücadele verecek. Peki, Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesinden her iki takımın teknik direktörü hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. Hafta mücadelesinde Galatasaray, PSG'yi konuk edecek. 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Beinsport 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N'zonzi, Seri, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao.

PSG: Navas, Silva, Kimpembe, Meunier, Bernat, Marquinhos, Verratti, Gueye, Mbappe, Di Maria, İcardi.

FATİH TERİM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda ile düzenlediği basın toplatısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerden birini bugün konuk edeceklerine dikkati çekerek, "Çok yüksek ekonomisi olan bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu. Beğendiğim bir teknik direktörleri var. Çok değerli oyuncuları var. PSG son yılların atak yapan kulübü. Hepimiz saygıyla izliyoruz. Rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz, bizim de niyetimiz saygı görmek." dedi.



Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı olmadıklarını hatırlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını inkar etmedik. 'Neymar yok vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok kötü.' Bunun avantaj olduğuna Galatasaraylılar kanmasın. Rica ediyorum. Bunlar nasıl yenemediğimizin ön hazırlığıdır. Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan, çok büyük oyunculardan kurulu takımlarından birine karşı oynayacağız. Bu işin keyfini çıkaracağız. Salı akşamı Galatasaray seyircisi takımını PSG karşısında izleyecek. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre, sahada biz de bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacağız. Elimizden gelen mücadelenin fazlasını ortaya koyacağımızdan herkes emin olsun. Salı gecesi takımımın iyi reaksiyon göstereceğini düşünüyorum."



Fenerbahçe derbisinden üç gün sonra güçlü bir takımla oynamanın kolay olmadığını kaydeden Terim, "Bazı oyuncularımızın sakat olması, bazılarının hazır olmaması bahanesine sığınmadan oynayacağız. Ne kadar iyi hazırlanabilirsek o kadar iyi hazırlandık." diye konuştu.



"KAYBETMEYE HİÇ NİYETİMİZ YOK"



Sergilenen futbola yönelik eleştirilere değinen Terim, "Fenerbahçe maçını bir daha izledim. Biz iki puan kaybetmişiz. Kötü oynamış olabiliriz ama pozisyonlarımız var. Galatasaray seyircisinin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde karamsarlığı hiç kabul edemem. Biz nerelerden şampiyonluk kazandık, Avrupa şampiyonu olduk. Biz kulübümüzle, takımımızla, hele hele taraftarlarımıza birleştiğimiz zaman ortaya çıkan, herkesin parmak ısırdığı tablodur. Böyle bir şey düşünen varsa sakın yapmasın. Kaybedersek de beraber olacağız. Onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybetmemiz lazım. Buna kimse bir şey demez. Buna bizim kredimiz de hakkımız da var. Gerçi kaybetmeye hiç niyetimiz yok Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.



Kadroda daha önce Fransa'da oynamış oyuncuların çokluğunun avantaj olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Terim, "Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızın PSG karşısında diğer futbolcularımıza göre daha rahat olmalarını bekliyorum. PSG'yi herkes tanıyor ama onlar Fransa futbolunu ve rakip oyuncuları herkesten fazla tanıyor. Ben onların oyun içinde, o atmosfer içinde herkesten çok daha önde ve rahat olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



HÜCUM HATTINDAKİ AKSAKLIKLAR



Hücum hattındaki aksaklıklarla ilgili bir soru üzerine Terim, bunun birçok nedeninin olduğunu ve beraber oynadıkça sıkıntının giderileceğini dile getirdi.



Süper Lig'deki cezasının yeni bittiğini hatırlatan Terim, şunları söyledi:

"Maçlardan sonra pek açıklama imkanı bulamadım. Esasında orada açıklanması gerekebilirdi. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu ve tempolu oyunun oynanmadığı bir gerçek. Galatasaraylılara bunu benim söylemem bir borç. Benim de hoşlanmadığım açık. Yalnız önceki sezondan 4-5 oyuncu farklı oynuyoruz. Bunların birlikte maç yaptığı sayı 2 veya 3. Birlikte oynama kültürünün yanı sıra, alışık ve tanışık olma refleksi diye bir şey var. Bu da maç yaptıkça artar. Tempo ve fizikle de mevcut şartlardaki pek çok şeyin değişeceğini şimdiden söyleyebilirim. Değişimlerin etki göstermesi için yeterli zamanı tanımak lazım. Süre ve sabır isteyen hoca değilim."



"GÜÇLÜ BİR OYUN PLANIMIZ VAR"



Futbolda büyük değişimler olduğunu anlatan Terim, "Futbolda eskisi gibi modeller, sistemler veya adı konulmuş dizilişlerin olmadığını göreceksiniz. Mesele başka boyutta. Oyun içinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor ve tek bir sistem veya oyun anlayışıyla maçı bitiremezsiniz. Maçı tek bir sistemle izah edemiyorsunuz. Futbolun terimleri de değişiyor. Belki buna karma futbol veya birkaç şeyi deneyebildiğimiz bir ortam diyebilirsiniz. Güçlü bir oyun planımız var. Son iki sezonda şampiyonluğa ulaştığımız gibi, topa çok fazla sahip olan, rakibin ise topa daha az sahip olmasını isteyen bir takım." şeklinde konuştu.



Yapmak istediklerinin hücum bölgesindeki hareketliliği artırmak olduğunu belirten Terim, "Alanları daha etkili kullanmak istiyoruz. Biraz daha topa tempo vererek güçlü ve hızlı oyunumuzla birleştirmeliyiz. Şu an bize bunları yaptırmayan sebepler var. Seyircimizin hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray'ın şu an rakip ve takım analizine, bireysel oyuncu yeteneklerine ve takım olarak mücadele yapısına göre bir oyun anlayışı var. Üstelik ligdeki durum ile Avrupa'daki durum, UEFA cezamız nedeniyle bizim için çok farklı. Kadro sınırlaması cezamız dolayısıyla büyük farklılıklar taşıyor." ifadelerini kullandı.



"OYUNCUYA GÖRE SİSTEM HAZIRLAMIYORUZ"



Radamel Falcao'nun performansını değerlendiren Terim, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır. Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var. Saha dışı, hatta saha içi olaylarla uğraşıyoruz. Sakatlık mesela. Lemina'yı kaybettik, iyi gidiyordu." diye konuştu.



Oyuncuların hazır olmamasıyla ilgili soru üzerine Terim, şunları söyledi:



"Feghouli'nin hiç durmadan devam ettiği bir sezonu yaşıyoruz. Hazırlık dönemi geçirmemiş Falcao, 45'e kadar iyi, 60'a kadar olabilir, sonrası zor. Lemina uzun zamandır oynamıyor. Seri bizimle sezon başı geçirmemiş, o da gitmiş Afrika Kupası oynamış. Lemina, Afrika Kupası'na gitmiş. Sezon başını bizimle geçirmemeleri zaten önemli. Bunların hepsi handikap. Bunların hepsini oynadıkça yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



BELHANDA: "ETKİLİ OLMAMIZ LAZIM"



Sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, PSG'nin oynamasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Onları toptan mahrum edersek avantajı ele geçirmiş olacağız. Bizim etkili oynamamız lazım. O zaman zorlanırlar." açıklamasında bulundu.



Belhanda, çenesinde oluşan kırık sonrası maskeyle oynamasının performansını etkileyip etkilemediği sorusunu, "Performansımı çok fazla etkilemedi. Sahada olduğun zaman bunun handikap oluşturmasını unutuyorsun ve ona göre oynuyorsun." diye yanıtladı.

Falcao'nun performansıyla ilgili Belhanda, "Falcao üç maç oynadı. Yeni gelen çok oyuncu var. Sabretmek gerekiyor. Geçen sezona da zorluklarla başladık ama şampiyon olduk. Sabırlı olmak lazım. Şampiyonluğa doğru ilerlediğimiz unutulmamalı." diyerek sözlerini tamamladı.

PSG TEKNİK DİREKTÖRÜ TUCHEL: KALİTEMİZİ İSPATLAMAK İSTİYORUZ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında bugün Galatasaray'ın konuğu olacak Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, "Kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.



Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuchel, Galatasaraylı taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili farklı bir çalışma gerçekleştirmediklerini söyledi.



Alman teknik adam, "Herkes bana Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Bizim amacımız iyi bir maç çıkarmak. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel Falcao'nun tehlikeli bir isim olduğunun altını çizen Tuchel, "Galatasaray'da sadece Falcao yok. Çok fazla kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak zordur ama Falcao'ya özel tedbir almayacağız. Oyuncularımız Falcao'yu gayet iyi tanıyorlar." diye konuştu.



"REAL MADRİD MAÇI GERİDE KALDI"



Gruptaki ilk maçlarında Real Madrid'i yendiklerinin hatırlatılması üzerine Tuchel, "Her maç farklı ve zordur. Bu maçın da böyle olacağını düşünüyoruz. Real Madrid maçı geride kaldı. Salı akşamı daha zor şartlarda, misafir takım olarak oynayacağız. Her şey yeniden başlayacak. Kendimizi ispatlamak için Salı günü oynanacak maç bir fırsat." ifadelerini kullandı.



Forvet bölgesinde yaşadıkları sorunlarla ilgili yöneltilen soru üzerine Alman çalıştırıcı, "Real Madrid ve Bordeaux maçlarında çözüm bulduk. Galatasaray maçında da çözüm bulacağız. Bu gece toplantımız var. Orada ya da salı sabahı yapacağımız toplantıda buna bir çözüm bulacağız. Çift forvet veya üç forvet deneyebiliriz." yanıtını verdi.



İstanbul'a getirilmeyen Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin durumuna açıklık getiren Tuchel, "Şu an herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketleri, hızlanması, topa vurması rahat değil. Çok ara verdi. Bir süre daha sabretmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Mauro Icardi, Kylian Mbappe ve Neymar'la ilgili de konuşan Alman teknik adam, şunları kaydetti:



"Icardi, Bordeaux maçında 10 dakika denendi. Bugünkü antrenmanda bakılacak ve ne kadar hazır olduğu hakkında fikir verecek. Böyle bir aradan sonra takıma geri dönmesi kolay değil. Bugünkü antrenman belirleyici olacak. Neymar, Bordeaux maçında oynadı ama bu maçta (cezalı olması nedeniyle) bizimle değil. Her rakibe göre farklı plan yapmaya çalışıyoruz. Mbappe ile aramızda konuştuk, yol haritası da çizdik ama bunu burada anlatamam. Son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Taktiksel olarak farklı değerlendiriyoruz. Güvenini tam kazanması gerekir. İlk oynadığı maçta iyiydi ve mental olarak daha iyi hale gelecek."



THİAGO SİLVA: "GALATASARAY'IN HİKAYESİNİ, EFSANESİNİ BİLİYORUZ"



PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkati çekerek, "Galatasaray'ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, ambiyanstan haberimiz var. İyi maç çıkartmak için bunları unutmamız gerekiyor. Galatasaray'da bunları bizim evimizde yaşayacak." açıklamasında bulundu.



Kazanmalarının önemli olduğunu söyleyen Silva, "Geçen seneye göre karşılaştırması zor ama güçlü bir ekibimiz var. Yeni transferler güçlü bir mental yapıyla geldiler. Real Madrid maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Geçen iki ayda bir takım zorluklarla karşılaştık ama kalitemizi biliyoruz. Sezon sonunda da gerekli karşılaştırmayı yaparız. Şampiyonlar Ligi ve lig farklı kulvar ama motivasyonumuz aynı. Rennes maçında kaybettik. Bunu kabullenmek zordu. Oynamayan birçok arkadaşımız vardı. Bordeaux'da gücümüzü gösterdik. Neymar ve Mbappe'den herkes gol bekliyor ama takım olarak iyi oynayıp kazanmamız daha önemli." değerlendirmesini yaptı.

Presnel Kimpembe'nin savunmayı daha güçlü hale getirdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kimpembe çok tecrübeli, mental ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Beraber oynamak isterim ancakbuna hoca karar verecektir. Defansın kuvvetli olması bütün takıma güven verir." diye konuştu.



Cavani'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Silva, "Zor bir sakatlık yaşadı ama çok çalışıyor. Daha erken aramızda olmak için mücadele ediyor. Eksikliğini hissediyoruz. En çok gol atan oyuncularımızdan. Bir an önce dönmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığının, kendilerine daha çok sorumluluk getirdiğini söyleyen Silva, "Herkes için zor bir dönem ama futbol böyle. Her takımda bu sakatlıklar yaşanıyor. Biz iyi bir takımız. Bize böyle durumlarda daha çok görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasıyla ilgili soruyu Silva, "Geçen sene de iyi başladığımı düşünüyorum. Kalitemi biliyorum. Elimden geleni verdim ve vermeye devam ediyorum. Sezon sonu hep beraber karar vereceğiz." şeklinde cevapladı.



PSG HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Galatasaray'la bugün Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak PSG, hazırlıklarını tamamladı.



Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde Fransız ekibi, topla ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.