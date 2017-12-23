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Galatasaray potada Sakarya'ya teslim

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Sakarya BŞB Basketbol, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 77-75 mağlup etti.

DHA
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Galatasaray ilk periyodu 25-22, ilk yarıyı ise 47-38 önde kapattı.
3'üncü periyot karşılık basketlerle geçilirken, final bölümüne 64-56'lık Galatasaray Odeabank üstünlüğü ile girildi.

Mücadelenin son periyodunda hücum performansı düşen sarı-kırmızılı takım, savunmadaki sertliğini de kaybedince Sakarya BŞB Basketbol 21-11'lik çeyrek skoruyla sahadan 77-75'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank 7'nci mağlubiyetini alırken, Sakarya BŞB Basketbol 7'nci galibiyetini tattı

SakaryasporTahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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