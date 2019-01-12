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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
DHA
12.01.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Galatasaray potada kayıp!

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Galatasaray potada kayıp!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 71-67 mağlup etti.

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı
GAZİANTEP BASKETBOL: Greene2, Haciyeva 5, Vasiliauskas 5, Jekiri 17, Tomas 22, McKissic 10, Can 10
GALATASARAY: Webster 9, Harrison 16, Arapovic 4, Emir 6, Hayes 12, Can 2, Erol Can 3, Auguste 10, Göksenin 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 39-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-55

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayı ile Gaziantep Basketbol’da Tomas oldu.
Karşılaşmaya konuk Galatasaray hızlı başladı. İlk dakikalarda rakibine üstünlük kuran Galatasaray Hayes ve Harrison’un sayılarıyla öne geçti. Ev sahibi ekip Jekiri ve McKissic’in attığı sayılarla oyuna ortak oldu. İlk periyot 22-20 Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlandı.
2’nci periyotta ev sahibi takım oyuna ağırlığını koyarak kontrolü eline alırken özellikle Jekiri’nin bulduğu sayılarla öne geçen Gaziantep Basketbol devreyi 39-35 önde kapattı.
Büyük bir çekişmeyle geçen 3’üncü periyotta Galatasaray Harisson’un sayılarıyla farkı kapatarak öne geçti. Ev sahibi takım ise Tomas’ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı. Bu periyot 55-52 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın son periyodunda her iki takımda kazanmak için büyük çaba sarf etti. Son dakikalara kadar karşılaşmayı önde götüren Galatasaray, oyunun kontrolünü kaybetti. Bu periyotta Tomas’ın peş peşe bulduğu 3 sayılık atışlar ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.
Karşılaşma 71-67 Gaziantep Basketbol’un galibiyetiyle sona erdi.

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