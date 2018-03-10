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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Galatasaray potada hız kesmedi! Es Es'i devirdi...
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Basketbol
A.A
10.03.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Galatasaray potada hız kesmedi! Es Es'i devirdi...

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Galatasaray potada hız kesmedi! Es Es'i devirdi...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Eskişehir Basket'i 84-78 yendi. Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 8. galibiyetini alırken Eskişehir Basket ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak
Galatasaray Odeabank: Taylor 11, Hardy 12, Göksenin Köksal 7, Hendrix 12, Summers 14, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur, Juskevicius 5, Renfroe 21, Preldzic
Eskişehir Basket: Baron 11, Yunus Emre Sonsırma 3, Caner Erdeniz 6, Duncan 19, Ayres 12, Kravtsov, Buğrahan Tuncer 10, Berkay Candan 14, Doğan Şenli 3, Dorukhan Engindeniz
1. Periyot: 15-15
Devre: 42-36
3. Periyot: 68-52


Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını Galatasaray Odeabank, 9-6 önde geçti. Orta mesafe atışlarla etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Summers ve Taylor'un sayılarıyla Eskişehir Basket karşısında 8. dakikada skoru 15-10 yaptı. Son bölümde kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer ile basketler bulan konuk ekip maça 15-15 eşitliği getirdi ve birinci çeyrek bu skorla tamamlandı.
İkinci çeyreğin başında da pota altında etkinliğini bir türlü artıramayan Galatasaray Odeabank, orta mesafede Ege Arar, dış atışlarda ise Renfroe ile üst üste isabetler bularak 16. dakikayı 31-29 önde geçti. Juskevicius ve Renfroe'nin üçlükleriyle ritmini artıran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise Hendrix'in pota altından kaydettiği sayılarla Eskişehir Basket önünde soyunma odasına 42-36 üstün girdi.
Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada oldukça etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Summers ve Renfroe'nin sayılarıyla 23. dakikayı 54-40 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, Eskişehir Basket karşısında mücadelenin 28. dakikasında farkı 19 sayıya (64-45) kadar çıkarırken, son periyoda da 68-52 önde girdi.
Son çeyreğe iyi başlayan Eskişehir Basket, 33. dakikada sarı-kırmızılılar karşısında farkı 8 sayıya indirdi: 70-62. Göksenin Köksal ve Renfroe'nin art arda bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray Odeabank, 35. dakikada farkı yeniden açtı: 76-62. Duncan, Ayres ve Berkay Candan'ın basketlerine, Hendrix ve Taylor ile karşılık veren sarı-kırmızılılar, son 39 saniyeye 80-73 önde girdi. Eskişehir Basket önünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, karşılaşmayı 84-78 kazandı.

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