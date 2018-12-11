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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.12.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Canlı | Galatasaray 0-1 Porto

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Canlı | Galatasaray 0-1 Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, grubun son maçında evinde Porto'yu ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek için sahada. Porto 17. dakikada Felipe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Ryan Donk, Ndiaye, Fernando, Garry Rodrigues, Feghouli, Eren Derdiyok

Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian López

Canlı | Galatasaray 0-1 Porto

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında Portekiz'in Porto takımı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan müsabakada Belaruslu Aleksei Kulbakov düdük çaldı. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlendi.

GALATASARAY, AVRUPA LİGİ İÇİN SAHADA

Şampiyonlar Ligi D Grubu'na Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan ancak bu maçın sonrasında oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 5'inci hafta oynadığı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldığı Lokomotiv Moskova maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Sarı kırmızılı takım Porto müsabakasını kazanması halinde grubu üçüncü sırada tamamlayacak ve Avrupa Ligi'ne gidecek. Sarı kırmızılı takım, Porto karşılaşmasında beraberlik veya mağlubiyet alması halinde ise Lokomotiv Moskova'nın Schalke 04 karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inden 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, stoperde Ahmet Çalık yerine Maicon'a görev verirken, orta sahada Selçuk İnan yerine Fernando'yu, Muğdat Çelik yerine ise Donk'u sahaya sürdü. Terim, Çaykur Rizespor maçında Selçuk İnan'ın orta sahadaki partneri olan Feghouli'yi ise Onyekuru'nun yerine sağ kanatta kullandı.
Cezalı olan Serdar Aziz ve sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş, Porto maçı kadrosunda yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, N'diaye, Rodrigues, Eren Derdiyok ilk 11'i ile çıktı.

CONCEİÇAO 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise takımının Portimonense ile oynadığı lig karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Portimonense maçında görev yapan Militao, Corona, Torres, Tiquinho, Otavinho ve Brahimi, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almazken, bu isimlerin yerine Leite, Pereira, Oliveira, Herrera, Adrian ve Hernani forma giydi.

Porto sahaya; Casillas, Pereira, Diogo Leite, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Hernani, Lopez, Marega ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI TELLES'İ UNUTMADI

Galatasaray ile Porto arasındaki müsabaka öncesi sarı kırmızılı taraftarlar eski futbolcuları Alex Telles'i unutmadı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılan ve 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Porto'nun yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda resmi maça çıktı. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Alex Telles'i tribünlere çağırarak alkışladı.

LINNES VE DONK SARI KART SINIRINDA

Galatasaraylı futbolcular Martin Linnes ve Ryan Donk, Porto maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. İlk 11'de görev alan Donk ve yedek kulübesinde bulunan Linnes, Porto karşısında sarı kart gördükleri ve sarı kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde bir sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

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