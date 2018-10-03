Galatasaray, Portekiz deplasmanında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
Lokomotiv Moskova engelini kayıpsız atlatan sarı-kırmızılılar, Portekiz deplasmanında neler yapacak? Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan tercihe göz atalım...
- Bir ara Beşiktaş forması da giymiş olan Vincent Aboubakar dizinden ameliyat oldu, 6 aya kadar kendini toparlayacağı söylendi.
- Omuz sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Riechedly Bazoer'in durumu ise maç saati netleşecek. Kendini denemek için 'B' takımla 1 maça çıktı ama henüz tam olarak da iyileşmedi.
- Sezon açılışını Süper Kupa zaferiyle yapan, ligde ise 6'da 5 yapıp ikinci sırada bulunan Porto, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun açılışında Schalke ile 1-1 berabere kalmıştı.
- Badou Ndiaye cezalı, Emre Akbaba yeni yıla kadar yok.
- Eren Derdiyok'un durumu ise maç saati netleşecek. Fatih Terim, dünkü basın toplantısında "MR'ında herhangi bir şey yok, maç saati karar vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.
- Lokomotiv Moskova engelini kayıpsız atlatıp Şampiyonlar Ligi'ne müthiş bir başlangıç yapmışlardı. Ligde de 7 hafta sonunda topladıkları 15 puanla zirvede yer alıyorlar.
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