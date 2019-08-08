Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Akhisarspor maçındaki "saha olayları" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'daki geleceği tartışılan Diagne'nin hikayesini izliyoruz;
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