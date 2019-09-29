Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman?
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Galataray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Başta Galatasaraylılar olmak üzere pek çok futbolsever, bu kritik maçın tarihini merak ediyor. Peki, Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman?
Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasına çevrildi. Müsabakanın oynanacağı tarihi merak eden taraftarlar, maça ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte, Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçına dair ayrıntılar...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu. Buna göre; sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşılaşacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Sarı-kırmızılı takım, 1 Ekim Salı günü rakibiyle evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk bölümde salonda çalışan sarı-kırmızılılar daha sonra sahaya çıkarak dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekip, PSG maçının son hazırlığını 30 Eylül'de tesislerinde gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.
A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG 30 Eylül'de İstanbul'a gelecek.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.
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