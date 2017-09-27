Galatasaray para basıyor

GALATASARAY’da iki hafta önce başlayan ‘loca operasyonu’ başarıyla sonuçlandı... Kulüp yönetimi, Türk Telekom Stadyumu’nda iki haftadır kalan locaların satışı adına yoğun mesai harcarken camianın önde gelen isimleri ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de loca aldı Bu satışın ardından, geçen yıl toplamda 67 milyon Euro tribün ve loca geliri elde eden Galatasaray, şimdiden 2017-18 yılı hedefi olan 125 milyon TL’yi kasasına koydu.

SADECE TRİBÜNDEN DEV GELİR

YENİ sezon öncesi takıma büyük yatırım yapan Galatasaray hem sportif hem de ekonomik anlamda bunun getirisini almaya başladı. 2017-18 sezonunda 10 yabancı takviyesi yaparak kadrosunu güçlendiren ve 16 puanla lider olan Galatasaray’ın bu sezonki gelir ve gider hesaplamasında 20 milyon Euro’luk (84 milyon TL) bir açık vardı. Sarı kırmızılı kulüp forma satışları ve başarı gelirleri olmadan sadece tribün geliri ile bu farkı büyük ölçüde kapatmayı başardı.

‘BAŞARI PARAYA DÖNÜŞÜYOR’

SEZON başında futbolculara 40 milyon Euro bonservis bedeli harcayan buna karşın giden oyuncularından 18.5 milyon Euro elde edebilen Galatasaray, taraftarlarının kombine ve localara büyük ilgisi sayesinde bu olumsuz tablodan kurtuldu.

Tüm bu gelişmeleri başkan Dursun Özbek “Galatasaray’da iyi futbol ve başarı da paraya dönüşmeye başladı” ifadeleriyle yorumladı. Özbek tüm locaların satıldığını doğrulayarak “Artık Türk Telekom Stadyumu’nda 52 bin kişiye oynamalıyız” dedi.