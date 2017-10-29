Gazetemiz editörü Fatih Saboviç, Galatasaray Odebank ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı sonrası değerlendirmelerde bulunduç

Maçın ilk devresinde şu noktalar ön plana çıktı.

1- FENERBAHÇE SAVUNMADA FARK YARATTI

Obradovic'in öğrencileri savunmada fark yaratıp ilk iki periyotta tam 8 top çaldı. Bu top çalmaları hızlı hücumlarla çok iyi değerlendiren Fenerbahçe, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Buna karşın ribauntlarda ise Galatasaray 11'e 10 önde yer aldı.

2- BAŞARILI ROTASYON MEYVESİNİ VERİYOR

Obradovic'in başarılı rotasyonu ve as oyuncularını görece dinlendirmesi de meyvesini veriyor. Ahmet pota altında Galatasaray'ı özellikle ilk çeyrekte çok zorladı. Devre itibariyle Fenerbahçe'de tam 8 farklı oyuncu sayı üretti ve kimse çift hanelere geçmedi. Sayı yükü de gayet eşit dağıldı.

3- GALATASARAY PANİK KURBANI...

Fenerbahçe karşısında özellikle hücumda çabuk çareler üretemeyen Galatasaray paniğe yenik düşüyor. Sarı kırmızılılar kısa savunmasında beklenen etkiyi yaratamayınca, şu ana dek Melih, Wanamaker ve Sloukas üçlüsünden toplamda 19 sayı yedi.