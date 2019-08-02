Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Hazılık maçına kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Galatasaray, yeni transferlerini denemek ve eksik yönlerini görmek için Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak. İki ekip, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı. İşte, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı hakkında tüm detaylar...
Galatasaray yarın Panathinaikos ile karşılaşacak Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.
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