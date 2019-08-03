Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. Hem Sarı- Kırmızılı takımın hem de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un taraftarları maçın tarihi, saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Özellikle Galatasaray'da yeni transferlerinin performansı merak konusu. Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos’u ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak olan karşılaşma D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.
Kampın yenileri maça hazır
Galatasaray'da Copa America ve Afrika Kupası maçları nedeniyle takıma sonradan dahil olan Belhanda, Seri, Muslera ve Luyindama gibi yıldızların, fiziksel olarak son derece hazır durumda oldukları belirtiliyor.
Panathinaikos maçına yoğun ilgi
Sarı-Kırmızılı ekibin bugün Panathinaikos ile Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı hazırlık maçına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada şimdiden organize olan futbolseverler, takımın taraftarıyla buluşacağı bu ilk maçta, tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.
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