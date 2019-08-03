Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GeriSpor Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.08.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. Hem Sarı- Kırmızılı takımın hem de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un taraftarları maçın tarihi, saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Özellikle Galatasaray'da yeni transferlerinin performansı merak konusu. Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos’u ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak olan karşılaşma D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

Kampın yenileri maça hazır

Galatasaray'da Copa America ve Afrika Kupası maçları nedeniyle takıma sonradan dahil olan Belhanda, Seri, Muslera ve Luyindama gibi yıldızların, fiziksel olarak son derece hazır durumda oldukları belirtiliyor.

Panathinaikos maçına yoğun ilgi

Sarı-Kırmızılı ekibin bugün Panathinaikos ile Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı hazırlık maçına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada şimdiden organize olan futbolseverler, takımın taraftarıyla buluşacağı bu ilk maçta, tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampından sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarıSarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın doğum günleri Brezilya usulüyle kutlandı.
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Umut Meraş, 10 milyon ve Utku karşılığı Beşiktaş'a!
Tarihte Bugün | Thierry Henry...
Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
Fransa Süper Kupa (PSG – Rennes) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?