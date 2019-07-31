Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman?
2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, eksiklerini görmek ve yeni transferleri denemek adına hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki takım bu kapsamda son olarak, Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Panathinaikos maçına ilişkin detaylar...
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
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