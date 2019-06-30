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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
30.06.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Galatasaray, Ozornwafor'u kiralık olarak gönderiyor

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Galatasaray, Ozornwafor'u kiralık olarak gönderiyor

Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor takviyeleriyle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 14’e çıkan Galatasaray, alacağı yeni oyunculara yer açmak için yol haritasını belirledi.

Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulüpte Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou gönderilecek, Ozornwafor 1 yıllığına kiralanacak ve 2 forvet ile 1 orta saha transfer edilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacağı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, önceki akşam Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini kamuoyuna duyurdu. Uzun süredir görüşme halinde oldukları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak Aslan'ın önünde ciddi bir engel var...

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM PLANINI HAZIRLADI

Kadrosunda şu anda, Muslera, Linnes, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne, Mitroglou, Babel ve Ozornwafor olan Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. Yeni gelecek yabancı oyuncular için görüşmelerini son aşamaya getiren sarı-kırmızılılar, kontenjanı boşaltmak zorunda. Bu konuda planını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim'in yabancı oyuncularla ilgili belirlediği yol haritası şöyle:

Satılacak: Diagne Kiralanacak: Ozornwafor Gönderilecek: Mitroglou Alınacak: 2 forvet + 1 orta saha

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın Galatasaray'a ziyaretini hatırlayalım...

Galatasaray, Ozornwaforu kiralık olarak gönderiyor

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