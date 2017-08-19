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Galatasaray Osmanlı'yı deplasmanda rahat geçti! 4 gol...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yenerek zirveye oturdu.

Hürriyet Haber
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  • Osmanlıspor-Galatasaray maçından kareler
  • Osmanlıspor-Galatasaray maçından kareler
  • Osmanlıspor-Galatasaray maçından kareler
  • Osmanlıspor-Galatasaray maçından kareler

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Osmanlıspor'un golünü 58. dakikada Serdar Gürler atarken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Maicon, 31. dakikada Gomis ve 56. dakikada Tolga Ciğerci kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6 yaparak zirveye çıkarken Osmanlıspor bu sezon Süper Lig'de henüz puan alamadı.

Galatasaray Osmanlıyı deplasmanda rahat geçti 4 gol...

MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Musa Çağıran'dan seken topa ceza alanında Maicon kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ taraftan son çizgiye inerek ön direğe ortasında, Gomis gelişine topa sert vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak, ikinci kez Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 0-2

MAÇTAN NOTLAR
SELÇUK İNAN YEDEK KULÜBESİNDE 
Galatasaray'ın İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, sakatlığı nedeniyle başkente getirilmedi. 
Deneyimli futbolcu Selçuk İnan ise Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedek soyundu. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk'un yanı sıra Eray İşcan, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Carole ve Koray Günter yer aldı. 

Cenk Ergün sırılsıklam
Cenk Ergün sırılsıklam
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Osmanlı Stadı'nda fıskiyelerin azizliğine uğradı.

NDİAYE ESKİ TAKIMINA KARŞI 
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Senegalli futbolcu Ndiaye, eski takımı Osmanlıspor'a karşı forma giydi. Karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren 26 yaşındaki oyuncu, Osmanlı Stadı'na ilk kez konuk ekip formasıyla çıktı. 
Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Ndiaye, iki sezon görev yaptığı Osmanlıspor'da 59 lig maçında 17 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. 

EREN BÜLBÜL UNUTULMADI 
Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Galatasaraylı taraftar, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım tribünlerinde ise boşluklar göze çarptı.

Osmanlısporlu taraftarlar, terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Mor-sarılı taraftarlar, seremonide "İyiki varsın Eren mekanın cennet olsun" yazılı pankart açtı. 

Galatasaray Osmanlıyı deplasmanda rahat geçti 4 gol...

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