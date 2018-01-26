İki takım arasında ligde geride kalan 17 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini başkent ekibi kazandı. İstanbul'da yapılan 8 maçta Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı. Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

Galatasaray Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Osmanlıspor maçı 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İstanbul'daki maçlar



İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Evinde 11 maçtır yenilmiyor



Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.



Maicon ve Gomis dönüyor



Galatasaray'da sarı kart cezasını çeken Maicon Roque ve sakatlığı düzelen Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçında oynayabilecek. Sarı kart cezasından dolayı 18. haftadaki Kayserispor maçını kaçıran Maicon ile sakatlığı nedeniyle yine bu maçın kadrosuna alınmayan Gomis, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osmanlıspor müsabakası öncesi tek eksik, tedavisine devam edilen Fernando Reges.



Üç oyuncu ceza sınırında



Osmanlıspor maçı öncesi Galatasaray'da 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 20. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.