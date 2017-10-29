Galatasaray orta sahası döküldü! Rodrigues girmeli

Trabzonspor'a Rıza Çalımbay'ın eli değmiş, bu ilk yarıda çok açık ve net şekilde belli oldu. Rıza hoca 10 günde toparlamış takımı.

Trabzonspor 2 kez yüzde 100'lük gol pozisyonuna girdi ve ikisini de basit şekilde harcadı.

Trabzon'un ilk yarıyı 1-0 hatta 2-0 bitmesi içten bile değildi. Tudor'un oyuna müdahale etmesi ve ilk yarıda takımını toplarlaması gerekli Galatasaray'ın işi kolay değil...

Galatasaray orta sahası ilk yarıda döküldü. Ne Tolga, ne Selçuk, ne Ndiaye iyi değildi. Trabzonspor'un oyununu bozamadılar ve orta alanda direnç gösteremediler.

Trabzonspor ilk yarıda elini kolunu sallayarak Galatasaray orta sahasını geçti.

KRONİKLEŞEN HATALAR

Galatasaray defansında ayakta kalan tek isim Maicon!

Denayer, Mariano ve Linnes ilk yarıda iyi değildi.

Muslera ve Galatasaray savunması yine yan toplarda kronikleşen hatalarına imza attı.

Hücumda ise Feghouli etkisiz ve son paslarda Tolga ile Mariano başarısızdı.

Tudor'un bana göre Garry Rodrigues'i oyuna alması gerekli. Kırmızı kartlar oyunun seyrini değiştirebilir. Mücadele daha gergin bir hal alabilir.